Mazzarri: “Assurdo vedere a otto giornate dalla fine ancora partite da recuperare. Così si falsa il campionato”

L’allenatore degli Cagliari Walter Mazzarri ha detto la sua sul campionato italiano in un’intervista a Sky Sport. Queste le sue parole sulle gare da recuperare, un tema che riguarda anche la Fiorentina (che deve ancora giocare contro l’Udinese):

“Anche se non mi compete fino in fondo, mi permetto di dire che è assurdo vedere a otto giornate dalla fine che non ci sono tutte le squadre alle pari in termini di gare giocate. Bisogna fare una grande e immediata riflessione. E cambiare le regole della Giustizia Sportiva: bisogna decidere subito, le gare vanno giocate tutte allo stesso modo. Serve equità. Bisogna fare una riflessione veloce, davvero, su questo aspetto. Bisogna recuperarle il prima possibile: queste cose possono falsare il campionato“.