Mazzarri: “Il Var deve essere uguale per tutti. Ci sarebbe molto da discutere ancora sulle decisioni arbitrali della partita della Fiorentina, ma lasciamo perdere”

Il tecnico del Cagliari, Walter Mazzarri, è tornato a parlare della gara contro la Fiorentina a due settimane di distanza: “Quando non facciamo punti non dobbiamo troppo fossilizzarci sulla partita, ma voglio che i ragazzi si concentrino sulla prestazione. Le ultime tre partite sono state tre sconfitte, ma vanno lette in modo diverso. Se entriamo nelle pieghe delle gare, posso dire che con la Fiorentina ero furioso perché a livello di atteggiamento e prestazione dopo il rigore che ci ha ghiacciato, ci siamo sgonfiati. Ci sarebbe molto da discutere ancora sulle decisioni arbitrali, ma lasciamole perdere. Con la Fiorentina meritavamo di perdere, con la Roma no: abbiamo creato più di loro, avremmo meritato quantomeno un punto. Dobbiamo migliorare la fase difensiva, ma ogni tanto le leggerezze come a Bologna fanno subire gol.