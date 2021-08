Mazzarri: “Italiano dovrà gestire la pressione di Firenze. Se la Fiorentina mi avesse chiamato, avrei chiesto garanzie”

L’ex allenatore tra le altre di Napoli e Torino, Walter Mazzarri, ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina a RTV 38.

Queste le sue parole, a cominciare da un giudizio su Vincenzo Italiano: “Non lo conosco personalmente, ma posso dire che il suo Spezia giocava molto bene. Mi piacciono gli allenatori che ripartono dal basso, in una piazza ambiziosa come Firenze dovrà mostrare di essere all’altezza della situazione e di saper gestire la pressione. Vlahovic? La sua annata è stata fantastico, ma adesso è conosciuto e non è mai facile confermarsi. Se il talento e la forza mentale lo sorreggeranno, penso che potrà fare benissimo. Chiamate dalla Fiorentina? Non ce ne sono mai state, se lo avessero fatto sarei stato felice ma avrei chiesto garanzie”.