Mazzarri: “Non sono io a dover pensare al mercato. Se qualcuno vuole andare via…”

Questo pomeriggio, il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia: il suo Toro domani scenderà sul campo dell’olimpico di Roma per sfidare i giallorossi di Fonseca. Tra i tanti temi toccati dal tecnico livornese c’è anche il calciomercato, con la Fiorentina che segue da vicino Bonifazi, Meite e Zaza. Ecco le sue parole: “Sapete come la penso io quando si parla di mercato, a cosa fare ci deve pensare solo la società. Io personalmente rimango sempre della mia idea, ovvero quella che dopo pochi mesi non manderei via nessuno. Allo stesso tempo però, se c’è qualcuno che non vuole più stare al Torino può andarsene tranquillamente. Per il momento comunque nessuno mi ha chiesto di essere ceduto”.