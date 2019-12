Mazzarri spinge Bonifazi fuori dal Torino…e verso la Fiorentina

Già dalla scorsa estate Kevin Bonifazi sembrava avere le valigie in mano, pronte per lasciare il Torino. Il tecnico granata Walter Mazzarri non è proprio convinto di farlo giocare con continuità ed ecco che emerge nuovamente la possibilità che possa cambiare città nel corso del mercato invernale. Tuttosport scrive che Parma, Bologna e Fiorentina sono le pretendenti per il giocatore che potrebbe essere ceduto dal Toro in prestito con diritto o obbligo di riscatto, previo però il rinnovo contrattuale da parte dello stesso difensore.