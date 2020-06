Mazzetti: “Lo STADIO andrebbe fatto in un’area strategica come Prato. Commisso ha ottime idee, lasciamolo lavorare”

L’Onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia è intervenuta a Targettopoli Live in merito alla questione stadio della Fiorentina: “Premesso che non sono qui a fare discorsi da tifoso, dato che non seguo il calcio. Da un punto di vista neutro e politico, quando c’è un imprenditore che viene nel nostro territorio e vuole investire non bisogna mettergli dei lacci ma va agevolato in tutto e per tutto. Si sa quale è la situazione del Franchi, quali sono i suoi vincoli. E’ impossibile lavorare su quello stadio mi dicono, ci sono difficoltà anche a livello infrastrutturale e tecnico, andiamo in un’area più aperta. Poi aggiungiamo anche che se uno vuole andare a Firenze un giorno che c’è la partita, tutta la città è bloccata. Lo stadio è messo in una zona non strategica, sarebbe molto più strategico inserirlo in un’area tipo l’uscita Prato est e Firenze Nord, dove ancora una parte è libera, dove si può accedere bene da un punto di vista logistico. Perché non fare uno stadio sul confine con Prato? Ascoltiamo le proposte che ha fatto il Presidente della Fiorentina, in questi casi bisogna ascoltare gli imprenditori come Commisso. Nardella sta facendo da paravento a una situazione che gli è sfuggita di mano, a Firenze la Fiorentina è la cosa più importante. Avendo aggredito uno dei presidenti più amati d’Italia ha fatto un passo falso, è inutile che ora si voglia riprendere facendo una conferenza stampa dove non ha detto niente, se non un giro di parole senza senso. Lavoriamo con Commisso che ha ottime idee”.

