Mazzini: “Lotito mi telefonava alle due di notte perché aveva paura ci fossero più furbi di lui. So che i dirigenti della Fiorentina vanno spesso in Lega”

L’ex vice Presidente della FIGC Innocenzo Mazzini, a Toscana Tv ha parlato di alcuni argomenti di attualità, tornando anche sul suo passato: “Ci vuole rispetto per la privicy. Non è possibile intercettare una persona per due anni. Mi sembra troppo tempo. Se c’è un limite temporale e di utilizzazione, con la presenza del giudice, bene; altrimenti ci sono alcuni deficit sulla difesa. Dovrebbe esserci una garanzia totale su ciò che viene registrato.

Poi ha raccontato: “Lotito mi telefonava alle due di notte perché aveva paura ci fossero altri più furbi di lui. Non c’è un’intercettazione dove dico di far vincere una squadra anziché un’altra. E’ difficile nel calcio far cambiare i risultati senza tanti soldi, e di soldi non ne giravano. Corsi? E’ un grande dirigente. Lavora dalla mattina alla sera essendo sempre sul pezzo. Dirigenti viola? So che vanno spesso in Lega, interessandosi del sistema”.