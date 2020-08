Mazzocchi esagera: “Come si può gioire per l’eliminazione dell’Atalanta che rappresenta una città massacrata dal Coronavirus?”

L’eliminazione dell’Atalanta di ieri sera contro il PSG è uno dei temi più dibattuti di oggi. Tra chi è dispiaciuto per la bellissima stagione della Dea e del suo percorso in Champions e tra chi dispiaciuto lo è stato un po’ meno, tra antipatie varie e rivalità storiche. A commentare queste ultime prese di posizione c’è stato anche Marco Mazzocchi, noto giornalista RAI che su Twitter ha scritto: “Non ho mai capito come si possa gioire per l’eliminazione di una squadra italiana da una coppa europea. Se l’italiana è Davide e l’avversario Golia, lo capisco ancor meno. E se rappresenta una città che ha da poco pianto centinaia di morti, mi viene la nausea“.

Il collegamento tra l’eliminazione dei neroazzurri e la tragedia che ha vissuto Bergamo non è piaciuta a tutti, anzi. Il tweet ha scatenato ulteriore polemica.

