Mazzocchi: “Ma cosa volete discutere dopo un 3-0? Almeno i giornalisti siano seri”

Attraerso il suo profilo Twitter anche il giornalista della RAI ed ex vice direttore di RAI Sport Marco Mazzocchi ha detto la sua sulla partita di ieri tra Juventus e Fiorentina. Nel suo tweet anche un attacco ai giornalisti che stanno parlando degli episodi accaduti sul campo dello Juventus Stadium, con un invito ad essere seri “almeno loro”. Questo quanto si legge nel cinguettio di Mazzocchi: “Detto che il secondo rigore per la Juve non c’è qui si discute dopo un 3-0! 8-3 tiri nello specchio. 75-25 possesso palla. 681-216 passaggi. 26-12 giocate in area avversaria. 11-4 tiri da dentro l’area. Cerchiamo di essere più seri? Almeno i giornalisti?“.