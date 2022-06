Mazzocchi si allontana dalle ipotesi per il post Odriozola: “Ha ancora tre anni di contratto e a Salerno è felice”

Tra i tanti nomi usciti per il post Odriozola (tra cui lo stesso terzino spagnolo) c’è anche Pasquale Mazzocchi per la Fiorentina. L’ex Venezia, arrivato alla Salernitana appena lo scorso gennaio, non partirà però facilmente. Ad allontanare le pretendenti, ci ha pensato il suo agente, Luigi Lauro. Intervistato da Tuttosalernitana.com, il procuratore ha chiarito la situazione:

“Ci sono tante chiacchiere, addirittura leggo di incontri imminenti e cifre già stabilite. Tutto falso. C’è un direttore sportivo che si è appena insidiato e che rispetto, non ho parlato con nessuna società. Quando possibile ci confronteremo con la Salernitana, Pasquale ha altri tre anni di contratto ed è felice di indossare la maglia granata. Per il futuro vedremo cosa accadrà”.