Mbappe trascina la Francia agli ottavi: Danimarca superata di misura

Pochi minuti fa si è conclusa la seconda giornata del gruppo D del Mondiale di Qatar 2022, dove la Francia campione in carica si trovava ad affrontare la Danimarca in un match già decisivo per gli scandinavi. Al termine di una partita avvincente alla fine a spuntarla sono i transalpini: al novantesimo il risultato finale è 2-1 per gli uomini di Dechamps.

A decidere la sfida è il solito Kylian Mbappe, che con una doppietta regala alla Francia la vittoria decisiva per accedere agli ottavi. La sfida viene decisa nella ripresa quando l’astro del PSG con due reti rende inutile il momentaneo pareggio danese di Christensen. Con questi 3 punti i galletti vanno in testa al girone a + 3 sull’Australia, con il primo posto già assicurato.