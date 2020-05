Meazza vs Franchi: Trova le differenze. Commisso ringrazia un dipendente: “Tu ti prendi cura dei nostri clienti ed io farò lo stesso con te”

Il tema del nuovo stadio continua a tenere banco. E il “caso” Meazza, che la commissione regionale per il patrimonio culturale della Lombardia ha specificato «non presentare interesse culturale» potrebbe fare storia. L’obiettivo secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, è arrivare a sbloccare qualcosa sul fronte Franchi. Negli States, Commisso ha ringraziato un suo dipendente, grato per le attenzioni ricevute in questo periodo: “Tu ti prendi cura dei nostri clienti ed io farò lo stesso con te”.