Mediana ai raggi X: L’importanza dell’ultimo arrivato

Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra sulla mediana della Fiorentina. A centrocampo Barak, ultimo arrivato in ordine di tempo, ha scavalcato tutte le preferenze, diventando un insostituibile. Dalla sfida contro il Napoli in poi in serie A le ha giocate tutte dall’inizio. Con l’Hellas è stato anche fondamentale spostato in avanti nello scacchiere e potrebbe essere una soluzione da ripetere.

Amrabat è il play titolare e Mandragora l’alternativa anche se nell’ultima gara per la prima volta i due hanno convissuto con buoni risultati. Bonaventura è un altro “prescelto” mentre Maleh, Duncan e Zurkowski si alternano, con quest’ultimo fanalino di coda nel minutaggio.