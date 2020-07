Meglio in trasferta che al Franchi: il (curioso) dato sulla Fiorentina

C’è una statistica davvero curioso sulla Fiorentina 2019-20. Se confrontiamo i risultati ottenuti in casa e in trasferta, emerge come la Viola abbia raccolto risultati migliori – e di conseguenza più punti – lontano dal Franchi. I numeri, come sempre, sono l’unica verità e in questo caso ci raccontano che la squadra gigliata ha giocato trenta partite di campionato, equamente divise tra casa e fuori casa. Al Franchi la Fiorentina ha raccolto 15 punti in altrettante partite, frutto di tre vittorie (Sampdoria, Udinese e SPAL), sei pareggi (Juventus, Parma,Inter, Genoa, Milan e Brescia) e altrettanti ko (Napoli, Lazio, Lecce, Roma, Atalanta e Sassuolo. 15 i gol fatti, mentre sono 21 le reti al passivo. In questa speciale classifica la Fiorentina il quintultimo posto, davanti solo a Genoa, Brescia, Lecce e SPAL.

Lontano dal proprio stadio, invece, la Viola ha collezionato 19 punti in 15 sfide: cinque successi (Milan, Sassuolo, Napoli, Sampdoria e Parma), quattro pareggi (Atalanta, Brescia, Bologna e Udinese) e sei sconfitte (Genoa, Cagliari, Verona, Torino, Juventus e Lazio), per una media di 1,27 punti a partita. 22 i gol messi a segno, altrettanti quelli subiti. In questo caso, invece, la Fiorentina occupa la decima posizione, a metà classifica e a pari punti col Cagliari, prossimo avversario in campionato.