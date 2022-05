“Meglio secondi che ladri”. 40 anni fa il (quasi) terzo scudetto della Fiorentina

Sono passati 40 anni da una delle giornate più ricche di recriminazioni della storia della Fiorentina. Il 16 maggio 1982 i viola e la Juventus arrivarono all’ultima giornata di campionato appaiate in testa alla classifica, pronte a giocarsi lo scudetto all’ultimo tuffo.

I gigliati non riuscirono però a battere il Cagliari (0-0 con gol ingiustamente annullato a Graziani), mentre i bianconeri superarono (su rigore, trasformato da Brady) il Catanzaro per 1-0 in trasferta, aggiudicandosi la vittoria finale tra le polemiche.

Nei giorni e negli anni a seguire si è sempre parlato del furto subito dalla Fiorentina. Celeberrimo ormai lo slogan coniato da Il Brivido Sportivo, “meglio secondi che ladri”, che meglio riassumeva lo stato d’animo dei tifosi viola.

Poteva essere una grande festa, si è tramutata in un’occasionissima svanita, non solo per ragioni legate al campo.