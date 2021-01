Melani: “Ci dispiace non aver regalato un trofeo a Commisso e alla città di Firenze, la Juventus è stata superiore. Ripartiremo da qui”

L’allenatore in seconda della Fiorentina Femminile Nicola Melani commenta così ai canili ufficiali viola la sconfitta in Supercoppa Italiana contro la Juventus: “Questa è una sconfitta che brucia, fino all’ultimo ci abbiamo provato. Dispiace non poter dare la prima gioia al presidente Commisso e a tutta la città di Firenze. Anche le ragazze erano molto abbattute e dispiaciute. Ripartiamo da questa sconfitta, era comunque una finale. Eravamo partiti bene, ma la Juventus ha fatto vedere quanto vale, ha sicuramente qualcosina in più di noi e lo dimostra anche in campionato. Merito loro, noi siamo stati diasttenti su una punizione. Complimenti a loro.!

