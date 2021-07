Melani: “Il fatto che Pradè sia stato il primo ad essere confermato mi ha colto di sorpresa. Burdisso? Era fuori dai giri italiani…”

Il direttore Sportivo e talent scout Renzo Melani a TMW ha parlato dell’ultimo arrivato all’interno della società viola: “Mi ha stupito l’ingresso di Burdisso, non tanto perché non sia valido, anzi è uno che ha lavorato al Boca Juniors, che conosce tutto in Sudamerica e che, anche ai tempi dell’Inter, era un uomo molto inserito… Vediamo. Principalmente il fatto che Pradè sia stato il primo ad essere confermato mi ha colto di sorpresa se devo dire la verità. Pensavo tutto un altro movimento, ma sapranno loro perché hanno fatto questa accoppiata. Burdisso? “Era in Sudamerica, in Argentina, non si parlava dell’Italia, di niente. Mi sembrava un po’ fuori dai nostri giri”.