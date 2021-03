Melara: “La società ha voluto dare una sterzata alla stagione che purtroppo non è avvenuta. Prandelli fa bene a puntare sul 3-5-2”

L’ex calciatore del Benevento Fabrizio Melara ha parlato così a Lady Radio in vista del match di sabato tra viola e campani: “Prandelli sta puntando molto sul 3-5-2 e fa bene, io continuerei a puntare dritto su quel modulo. Purtroppo poi ci sono tante altre variabili che incidono, però sugli esterni secondo me la Fiorentina ha i giocatori per fare il 3-5-2. Stavano portando avanti un percorso, poi la società ha voluto dare una sterzata alla stagione che purtroppo non è avvenuta. Lui mi ha sempre detto di essersi trovato bene con la piazza e con i tifosi”.