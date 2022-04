Melissa Satta: “A Firenze una bellissima esperienza: è splendida. Fiorentina? Fa paura perchè l’obiettivo è ad un passo…”

La showgirl e tifosa del Milan, Melissa Satta, è intervenuta a Radio Bruno per parlare della prossima partita che affronterà la Fiorentina, ex squadra dell’ex compagno della Satta, Kevin Prince Boateng. Di seguito le parole della conduttrice televisiva:

“A Firenze è stata una bellissima esperienza, è una città splendida. Il tifo per la Fiorentina è caldissimo: ho dei bei ricordi della piazza e sono stata tantissime volte allo stadio”.

Sul prossimo Milan-Fiorentina ha aggiunto: “I Viola fanno paura, come ogni partita da qui alla fine quando sei vicino ad un obiettivo importante. Ti sembra di vivere con la paura di non raggiungerlo. La Fiorentina è una squadra tostissima, sarà dura. Per lo scudetto c’è un po’ di scaramanzia, ma è tutto nelle nostre mani”.