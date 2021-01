Melissa Satta al veleno: “Conoscevo un giocatore della Fiorentina, ma non ha portato fortuna”. E Boateng la “cancella”

Sembrava essere finita piuttosto bene tra l’ex giocatore della Fiorentina Kevin Prince Boateng e Melissa Satta, che ormai qualche tempo fa hanno annunciato la loro definitiva separazione sui social. A riaccendere i fari sull’ormai ex coppia ci ha pensato la showgirl, che durante il programma “Affari Tuoi” ha detto ironica: “Conoscevo un giocatore della Fiorentina, ma non ha portato bene“. Boateng non l’ha presa di certo bene, eliminando dal suo profilo Instagram, tutte le foto che li ritraevano insieme, compresa quella con la quale avevano annunciato la separazione. Tra i due sembra essere tornato il gelo.

