Meluso ci crede: “Tanta tensione, la Fiorentina non è al sicuro”

Il direttore sportivo del Lecce, Mauro Meluso, alla vigilia del match contro la Fiorentina, sembra credere nella vittoria dei suoi: “Ci sarà tanta tensione perché la posta in palio è preziosa per noi, ma la Fiorentina, anche se messa meglio di noi, non è al sicuro e quindi il Lecce dovrà interpretare l’incontro partendo dalle certezze che si è costruito nelle ultime uscite e giocando palla a terra con personalità ed identità”.

