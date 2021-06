Meluso: “Italiano è stato corretto, il problema sta a monte. La clausola andava annullata, non si può farlo passare per un traditore così”

Mauro Meluso, ex direttore dello Spezia, intercettato da TMW Radio, ha detto la sua sulla vicenda Fiorentina-Italiano, tecnico che conosce molto bene visto il suo recentissimo passato in bianconero. Di seguito un estratto delle parole del dirigente calabrese:

Che sta accadendo con Italiano?

“Mi guardo bene dal dare giudizi, dovrei conoscere in profondità le cose. Leggo, sento e ascolto una rincorsa a darlo, io non mi metto in questa scia. Chi dà giudizi, e ne ho letti parecchi, mi sembra una persona superficiale. Non abbiamo sentito la campana di Vincenzo Italiano, additato intanto da traditore. Lui ha sì rinnovato, ma lo Spezia gli ha lasciato ancora una volta una possibilità d’uscita. Perché? Andrebbe chiesto a loro. Lui è stato corretto, il problema sta a monte. Di questo ne sono certo. La clausola andava annullata, non puoi far passare Italiano per un traditore così”.

Anche prima ce l’aveva quindi.

“Sì ma non era stato fatto da me. Fossi stato in sella me ne sarei accertato…”.

Come pensa finirà?

“Sappiamo che nel contratto c’è possibilità di risoluzione se si paga una penale. Non so se avverrà Dico solo che Italiano è una persona meritocratica, ne posso solo parlare bene perché è serio e coerente. Conosce il calcio, è coraggioso”.

La Fiorentina non fa niente di illegittimo?

“Se la clausola è lì è perché è di concerto, non vedo nulla di strano appunto”.