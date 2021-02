Meluso: “Per fare punti con la Fiorentina dovevamo dare più del massimo e non l’abbiamo fatto. Nel primo tempo siamo andati bene, ma nella ripresa…”

Il direttore sportivo dello Spezia Mauro Meluso è tornato a parlare della sconfitta contro la Fiorentina a TMW Radio: “Le guerre si vincono alla fine e i cavalli di razza si vedono al traguardo. Siamo contenti del percorso fatto finora, anche se con la Fiorentina è andata male. Meglio dei viola nel primo tempo? Direi che siamo stati all’altezza delle altre partite: propositivi, come sempre anche quando perdiamo”.

E poi ha aggiunto: “Il secondo tempo di Firenze ci ha lasciati perplessi, non abbiamo avuto la stessa intensità del primo tempo e c’è stato qualche errore tecnico di troppo. Noi per fare punti con squadre come la Fiorentina dobbiamo andare al 120%, e oltre a non averlo fatto abbiamo avuto assenze pesanti”.