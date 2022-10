Meluso: “Se la Fiorentina fa fatica è perché non ha sostituito bene Vlahovic e Torreira. Barak? Ottimo innesto”

L’ex direttore sportivo dello Spezia Mauro Meluso ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “La Fiorentina ha perso dei giocatori importanti e non li ha sostituiti a dovere. Lasciamo perdere il discorso Vlahovic, ma Torreira era uno che non dovevi perdere. Queste, riassumendo, sono alcune delle motivazioni per le quali la squadra non sta andando bene nonostante l’allenatore sia lo stesso. Il tecnico è di grande livello, ma la squadra è questa”.

E poi ha aggiunto: “E’ evidente che certi giocatori sulla carta inizialmente potevano non essere da Fiorentina, e che quindi possono essere considerati delle scommesse. Cosa ha portato a prenderli non lo posso sapere. Barak? Secondo me è un innesto azzeccato, il valore del giocatore è indiscutibile. Saponara e Bonaventura? Per me sono due sicurezze, poi è normale essere un po’ incostanti. Probabilmente non stanno attraversando un buon momento di forma, ma sono ottimi calciatori e professionisti”.