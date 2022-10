Meluso: “Torreira era la ciliegina sulla torta per come gioca Italiano, uno come lui introvabile nel mercato mondiale”

Dichiarazioni apparentemente in contrasto tra loro. Sono quelle che ha rilasciato sulla Fiorentina, l’ex direttore sportivo dello Spezia, Mauro Meluso, intervistato da TMW: “La dirigenza ha fatto un lavoro eccellente. Ma Vlahovic e Torreira sono difficili da sostituire”.

Meluso ha poi specificato: “Nell’anno e mezzo di mercato non c’è stato un acquisto in attacco per sostituire Vlahovic. Torreira era la ciliegina sulla torta per come gioca Italiano, uno come lui è introvabile nel mercato mondiale”.