Memushaj è sicuro: “Mandragora e Bajrami perfetti per il calcio di Vincenzo Italiano”

Questo pomeriggio l’ex centrocampista del Pescara Ledian Memushaj, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di parlare di alcuni dei temi in casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Non so se la Fiorentina ci guadagni con Mandragora al posto di Torreira, ho giocato con entrambi ed è difficile per me dirlo. E’ una domanda scomoda per me. Posso dire che sono ottimi giocatori. Lucas ha caratteristiche diverse, è più forte nel breve mentre magari Rolando ha un gran piede. Hanno caratteristiche diverse ma sono bravi entrambi. Ho giocato con loro nello stesso anno a Pescara, abbiamo fatto una grande annata ottenendo la promozione in Serie A. Il Mandragora uomo? Quando giocava con noi era un ragazzino ma si intravedeva già che era un leader, figurati ora dopo tanti anni. E’ un ragazzo d’oro, ma anche Lucas è lo stesso. Sono due ragazzi eccezionali. Sono contento che la Fiorentina lo abbia preso perchè lo ritengo un ottimo innesto.

Poi ha proseguito: “Bajrami? Per il gioco di Vincenzo Italiano credo che sia il giocatore ideale: è uno molto bravo con i piedi che non si ferma mai. Anche lui sarebbe un ottimo acquisto per la Fiorentina. Per come gioca Italiano devi avere dei centrocampisti che sanno tenere e giocare il pallone, quindi Bajrami nel suo centrocampo potrebbe fare sia la mezzala che l’esterno alto a sinistra. Biraghi capitano della Fiorentina? Quando era a Pescara fu una stagione non proprio positiva, ma lui è uno dei migliori giocatori nel suo ruolo in Italia. Mi aspettavo che potesse arrivare in alto perchè ha grandi qualità: dal tiro, al cross dal fondo, non è messo male con i fondamentali”