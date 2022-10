Mencucci: “Contro la Fiorentina sarà una partita dal sapore speciale. Alcuni miei amici di Firenze verranno a trovarmi, guai a loro se…”

L’ex amministratore delegato della Fiorentina e attuale dirigente del Lecce Sandro Mencucci ha parlato in un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno della prossima partita contro i viola. Queste le sue parole:

“Beh, l’attesa della partita è sempre importante, perché noi dobbiamo lottare in tutte le gare. E questa contro la squadra della mia città e la società, in cui ho lavorato per 17 anni come amministratore delegato, ha ovviamente un sapore diverso. In tutte le partite io sono allo stadio, con la squadra ovviamente. In questo caso sarò al Via del Mare. Come può immaginare, sono in contatto con tanti amici di Firenze. Qualcuno mi verrà a trovare a Lecce. Io li ho già avvertiti: “Guai a voi se, per ipotesi, vi vedo esultare per un gol della Fiorentina. Finirete male (ride, ndr)”.