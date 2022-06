“Mendes è nuovamente padrone del Valencia. L’arrivo di Gattuso è un segnale”

Questo pomeriggio Carlo Spino, corrispondente per Radio Á Punt, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare l’imminente arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina del Valencia: l’emittente radiofonica spagnola, che da sempre segue le vicende del club spagnolo, ha rivelato alcuni particolari della trattativa. Questo un estratto:

“Da quando il Valencia ha cambiato proprietà circa 7 anni fa sono stati cambiati nove allenatori e sette allenatori sportivi. Adesso c’è un ritorno al passato perchè Peter Lim ha scelto di affidarsi un’altra volta a Jorge Mendes. E questo significa per tutta Valencia di poter vivere un sogno oscuro, perchè quando Mendes ha avuto in mano il club non ha fatto acquistare giocatori portoghesi a cifre altissime per poi essere ceduti a prezzi stracciati. C’è abbastanza scetticismo anche sull’arrivo di Gattuso: c’è molta preoccupazione perchè il Valencia non sta bene economicamente ed il tecnico italiano si troverà una squadra che perderà sicuramente 2/3 individui. Il club deve rientrare di almeno 70 milioni, quindi il futuro di Gattuso sarà quello di pescare giovani dalla primavera e andare avanti con giocatori in prestito. Non proprio la più rosea delle aspettative”.