Meno di un mese al nuovo campionato ed ecco la data dei nuovi calendari

Salvo cambi di programma, la nuova Serie A partirà il 19 settembre, due settimane dopo gli impegni delle Nazionali in Nations League e a 47 giorni dall’ultimo match del campionato 2019/20, il più lungo della storia. Manca meno di un mese dunque al fischio d’inizio e la Lega Calcio ha annunciato la data in cui verranno stilati i nuovi calendari: mercoledì 2 settembre, alle ore 12. Oltre alle incertezze legate al Covid però, ci sono anche le possibili richieste di Inter e Atalanta, che potrebbero richiedere il rinvio della prima giornata a causa degli impegni europei che le hanno viste in campo fino ad agosto inoltrato.

