Meno di un mese per il ritorno di Commisso e poi il faccia a faccia con Amrabat per blindare il futuro

Tra chi lo vorrebbe blindare e chi lo sogna già altrove, c’è un Sofyan Amrabat che si sta godendo le vacanze post Mondiale, che lo costringeranno per forza di cose a sacrificare i primissimi impegni in viola del 2023: il marocchino tornerà a Firenze il 1 gennaio e, come scrive il Corriere dello Sport, intorno a metà mese ci sarà anche Rocco Commisso. Il patron ha annunciato un suo ritorno a breve, dopo la partenza pre sosta di inizio novembre e l’occasione sarà anche quella per un faccia a faccia tra il presidente e lo stesso Amrabat, giocatore voluto a suo tempo proprio da lui. Sul tavolo il contratto in scadenza nel 2024 e l’opzione fino al 2025, con possibilità di estenderlo, ma anche eventuali intenzioni diverse da parte del centrocampista, molto corteggiato dopo il Mondiale.