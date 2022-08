Meno sono gli avversari e più arranca la Fiorentina. Italiano e l’incomprensibile incaponirsi in un giro palla pallanuotistico

Meno sono gli avversari più arrancano i viola. Neanche in 11 contro 9 la Fiorentina riesce a tirare in porta. E solo la doppia inferiorità numerica porta l’Empoli a rintuzzare nella propria area. Fino a quel momento nessuno si era accorto che i viola avevano un uomo in più: esattamente come era capitato contro la Cremonese. Molto preoccupante.

Dodô – 4 – Spaesato, poco in sintonia con Ikone, mai ficcante sulla fascia.

Bonaventura – 6,5 – Le trame di gioco passano quasi tutte dai suoi piedi.

Allenatore: Vincenzo Italiano – 5 – Comprensibile il risparmio dei migliori, incomprensibile l’incaponirsi in uno sterile giro palla in stile pallanuotistico senza il limite di tempo che obbliga al tiro. Fa entrare Biraghi e sposta dalla fascia al centro Sottil, annullandone l’efficacia. Boh…