Dusan Vlahovic il campo lo ha fatto parlare eccome in questo 2021 che sta per volgere al termine. I numeri li sappiamo, non serve ripeterli: tra record battuti e quelli raggiunti, trascinando la scorsa stagione la Fiorentina verso la salvezza e quest’anno (per il momento) in zona Europa, senza contare la Nazionale serba.

Poi ci sono state le questioni fuori dal campo: le voci sul rinnovo, le voci del mercato, le dichiarazioni della società viola, le critiche per la scelta. Elementi che potevano distogliere l’attenzione di un ragazzo appena ventunenne dal campo. Fuori dal campo però si è visto anche un ragazzo che è rimasto umile nonostante sia cercato dai club più grandi d’Europa, che si ferma a fare le foto con tutti i tifosi presenti fuori dal Franchi dopo una partita estenuante contro il Sassuolo (prima foto sotto), che si avvicina un bimbo sulle tribune promettendogli la maglia fine partita, che si allena anche la mattina di Natale (seconda foto sotto). Una fame, una voglia, una mentalità che contraddistingue i grandi giocatori.

Vlahovic è solo all’inizio ed è tutto nelle sue mani: il suo futuro, il suo talento, il suo agonismo, la sua voglia di vincere. Comunque vada (a Firenze o non), siamo di fronte a un ragazzo che ha tutto per diventare un campione. E su questo ormai ci sono pochi dubbi.