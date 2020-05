Mentre a Firenze si continua a parlare, a Cagliari firmano l’accordo per lo stadio nuovo

Mentre a Firenze continua il tira e molla sullo stadio tra ipotesi restyling, bandi non partecipati e idee di Piana (Fiorentina ndr), a Cagliari gettano le basi per il futuro. E’ infatti stato stipulato, secondo quanto si apprende dai social della società isolana, un accordo tra il Cagliari di Giulini e la Sportium. Tale società, formata nel 2018, avrà da oggi 180 giorni per portare un progetto definitivo di Stadio. Dopo l’approvazione del Cagliari, la Newco formata dalla società sarda e Sportium, parteciperà a un bando comunale di 90 giorni. Il vincitore dovrà completare il progetto definitivo in 6 mesi.

Il Cagliari dovrebbe iniziare a giocare nell’impianto già dalla stagione 2023-24. Una ipotesi fast, nonostante alcune polemiche per gli annunci del passato da parte dei sardi, che porterebbe a Cagliari uno stadio nuovo, innovativo con 25.000 posti. Un bel segnale per tutt