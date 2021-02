Mentre a Firenze si lavora per il restyling del Franchi, il Parma non perde tempo: il “nuovo” Tardini è sempre più vicino

Non c’è solo in casa Fiorentina l’idea di ristrutturare lo stadio storico della città. Anche a Parma, infatti, il progetto di rinnovamento dello Stadio Ennio Tardini si fa sempre più concreto. Il club crociato, infatti, ha annunciato nel pomeriggio di oggi lo studio di architettura che seguirà i nuovi sviluppi dello stadio parmigiano, lo Studio Zoppini, dal 1961 specializzato nel design a elevata complessità tecnologica di impianti sportivi pubblici.

Se in classifica la situazione non è idilliaca, in fatto di stadio invece il Parma viaggia spedita verso nuovi orizzonti. In attesa che anche la Fiorentina faccia la sua parte, nei fatti e non solo a parole, il calcio italiano prova a evolversi anche se la costruzione di impianti completamente nuovi continua in molti casa a rappresentare un tabù.