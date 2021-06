Mentre il suo Portogallo strapazza Israele, Sergio Oliveira è sempre più vicino alla Fiorentina. Ecco l’ultima offerta dei viola

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini l’offerta della Fiorentina al Porto per Sergio Oliveira sarebbe salita a 18 milioni di euro e il traguardo della trattativa è ormai vicino. Intanto il centrocampista portoghese è rimasto 90 minuti in panchina nella partita amichevole appena terminata tra il suo Portogallo e Israele: 4-0 il risultato finale per gli iberici grazie alla doppietta di Bruno Fernandes e ai gol di Cristiano Ronaldo e Cancelo.