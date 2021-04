Mentre in Italia la Politica parla… in Inghilterra Johnson agisce contro la Superlega

Superlega sì, Superlega no. Nelle ultime 48 ore chiunque ha espresso (legittimamente) un parere sulla Superlega. Da chi la critica, a chi ne è a favore fino alle soluzioni politiche. Secondo quanto si apprende dal TG La 7, il premier britannico Boris Johnson non ha escluso misure per imporre uno stop. Il primo ministro inglese incontrerà le società di calcio e i loro tifosi (molto critici ieri ndr). In piedi resta anche una opzione legale per fermare proprio la SuperLega. Vedremo che ne sarà, sicuramente il tema è destinato a far discutere.

#Superlega, #Johnson: nessuna misura esclusa per fermarla. Premier #Gb vede vertici calcio e tifosi, c’è pure opzione legale pic.twitter.com/CaZFuYH0bm

