Mentre Juric esulta come se si fosse qualificato in Champions la Fiorentina si porta a casa l’ennesimo brodino. Il tabellino di marcia dei viola è preoccupante

Sulle pagine de L’edizione odierna de La Nazione la partita di ieri tra Fiorentina e Verona viene presa in esame e il risultato per 1-1 è giudicato preoccupante che confermano come La Fiorentina non riesce e non sa più vincere e ieri. Per il quotidiano si tratta di un ulteriore passo indietro dopo la gara contro il Sassuolo. Il tabellino di marcia dei viola è preoccupante: tre gare interne e tre punti. E contro i gialloblù non ci sono stati né guizzi di gioco né idee. Il Verona, dal canto suo, è in formato muraglia cinese, e Juric esulta come se avesse vinto una qualificazione Champions. Questo per sottolineare come la gara è stata vista in modo diverso dalle due squadre.

La Fiorentina di Prandelli infatti si porta a casa un altro brodino, ma non può fare a meno di aspettare con ansia le partite di oggi e tifare contro Genoa e Torino che in caso di vittoria arriverebbero a farsi sotto in modo preoccupante. All’orizzonte c’è la trasferta a casa della Juventus, martedì sera. Dettaglio, questo, tutt’altro che da trascurare e sul quale porre la massima attenzione