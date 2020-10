Mancano poco più di sei ore alla fine del calciomercato e la Fiorentina è ancora alla ricerca di un attaccante. Nel frattempo, in Brasile Pedro sta continuando a segnare con continuità: nella nottata odierna l’ex attaccante viola ha segnato il quarto gol nelle ultime quattro partite nell’arco degli ultimi 10 giorni. Stop all’interno dell’area, dribbling rimpallato e tiro preciso a battere il portiere avversario: questo il gol che ha portato avanti il Flamengo nel 3-1 contro l’Atletico Paranaense. Per Pedro anche il premio come migliore in campo della partita.

