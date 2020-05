Mentre la Fiorentina riflette su Paquetà, il Milan pensa di usarlo come pedina di scambio

La Fiorentina continua a riflettere se vale la pena o meno di investire su Lucas Paquetà e portarlo a Firenze per cercare di rilanciare il suo talento. Il Milan, nel frattempo, sembra essersi deciso a sbarazzarsi del brasiliano e potrebbe usarlo come contropartita tecnica. Secondo quanto riportato da A Bola, infatti, il club rossonero sarebbe pronto ad offrire il cartellino dell’ex Flamengo al Benfica, assieme ad un esborso economico, per arrivare a Florentino, talentuoso centrocampista classe ’99 in forza al club portoghese.