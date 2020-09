Mentre la Fiorentina si gode la vittoria, a Torino dopo la gara del ‘Franchi’ si scagliano contro Cairo

Sulle pagine di Tuttosport, quotidiano sportivo di Torino, la partita tra Fiorentina e granata viene analizzata affibbiando la maggior parte delle colpe alla gestione societaria più che per i meriti dei viola. Si legge infatti come i giocatori del tecnico Marco Giampaolo al ‘Franchi’ “mantengano il distanziamento sociale dalla vittoria, che manca a Firenze da 44 anni”. Ma le critiche maggiori sono dirette al presidente Urbano Cairo più che all’allenatore. Questo perché per indottrinare la squadra nella sua rivoluzione tattica e caratteriale, il presidente non gli ha dato una rosa all’altezza. Mancano un regista e un trequartista, ma anche un attaccante degno per far coppia con Belotti. Secondo il quotidiano sembra il solito film di tutti i mercati estivi. Ieri contro la Fiorentina c’è stata la prova sul terreno di gioco di questo copione. Perché se Giampaolo ha delle responsabilità, queste sono tutte ereditate, subite, combattute con gli archi e le frecce, non con una contraerea all’altezza che dovrebbe essere imbastita dalla dirigenza.

