Mentre la Panico affonda, l’ex Cincotta la aiuta nella lotta per non retrocedere salvando la sua Sampdoria

In una giornata storta per la Fiorentina Femminile arriva una buona nuova. Dopo la sconfitta, senza reti segnate, contro il Milan per 2-0, c’è una notizia che -seppur parzialmente- tiene a galla le speranze di salvezza per le calciatrici di Patrizia Panico. Infatti nell’ultima partita della giornata, la Sampdoria dell’ex tecnico viola Antonio Cincotta e dell’ex attaccante Melania Martinovic ha sconfitto per 1-0 il Napoli.

Questa vittoria salva per la classifica aritmetica la squadra di Cincotta e, in chiave Fiorentina, aiuta la sua ex società a tenere a distanza le inseguitrici per la salvezza. Il Napoli resta quindi a 15 punti, a 3 lunghezze dalle viola, che hanno a disposizione le ultime quattro partite per evitare l’incubo della Serie B.