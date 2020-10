Meozzi: “Ho avuto un contatto per Milik, voleva cinque milioni di ingaggio. Tutti quei soldi la Fiorentina non glieli può dare. Credo che abbia un accordo già con un’altra società”

Nel corso dell’ultimo mercato, la Fiorentina ha provato a prendere Arkadiusz Milik per rinforzare il proprio attacco. Un tentativo andato a vuoto anche perché il giocatore sembra avere altre intenzioni per il futuro. Di Milik ha parlato il procuratore e intermediario di mercato, Giulio Meozzi, intervenuto a CasaViola (trasmissione in onda su Toscana TV e Fiorentinanews.com tutti i mercoledì sera): “Avevo avuto un contatto con una squadra inglese per lui, la dirigenza del Napoli mi ha detto che lui voleva cinque milioni di ingaggio, per meno soldi avrei solo perso tempo. E cinque milioni la Fiorentina non li può dare al giocatore. Credo che abbia già un accordo con un’altra società (la Juventus ndr)”.

