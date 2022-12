Meraviglioso uno-due e la Fiorentina liquida il Borussia Dortmund. Cabral sfortunato all’inizio e alla fine

Se non volete perdervi neanche un’emozione del match aggiornate costantemente la diretta premendo il tasto F5 sul vostro computer oppure aggiornate la pagina corrente.

61′: Finisce la partita con la Fiorentina che riesce a battere meritatamente 2-0 il Borussia Dortmund ed ipoteca la vittoria in questo triangolare. Tra poco i viola scenderanno in campo con il Rapid Bucarest per mettere le mani sul trofeo.

60′: Palo di Cabral. Destro rasoterra in diagonale dell’ex Basilea che centra il montante a Lotka battuto.

58′: Dopo il suo ritorno in campo, Cabral fa espellere Papadopoulos del Borussia Dortmund. Il difensore stende il brasiliano, lanciato verso la porta avversaria e si becca il secondo giallo.

55′: Non riesce ancora a rientrare in campo il brasiliano che si è dovuto cambiare due volte la maglietta, perché la ferita resta aperta e perde ancora sangue. Fiorentina in dieci.

53′: Gomitata ricevuta al volto da Cabral in un contrasto aereo con Ozcan. Perde sangue l’attaccante viola che polemizza, giustamente, con l’avversario.

51′: L’uno-due messo a segno dalla squadra di Italiano sembra aver colpito al cuore il Borussia che non riesce a reagire. I viola invece danno l’impressione di volersi divertire in questo finale di match e mettono in mostra delle manovre spettacolari.

48′: Pericoloso tre contro tre impostato dalla Fiorentina, con Ikone che guadagna metri e spazio, ma sbaglia il filtrante per Cabral che aveva incrociato davanti a lui.

46′: Cross basso dalla destra sul quale arriva Ikone in scivolata. Para Lotka.

45′: Calcio d’angolo calciato dalla Fiorentina sul fronte sinistro dell’attacco. Biraghi col sinistro a uscire, tocca di testa Cabral, ma nessuno poi riesce a ribadirla in rete.

42′: Punizione dal limite dell’area ad appannaggio del Borussia Dortmund. La calcia Malen che mette il pallone abbondantemente sopra la traversa.

39′: GOOOOOLLLLL!!!! Ikone si invola sulla destra, serve Bonaventura che chiede e ottiene il triangolo con Cabral e batte il portiere da pochi passi. Meravigliosa azione viola.

35′: GOOOOLLLLL!!!! Mandragora calcia, scivolando, dalla distanza, ma ne viene fuori una traiettoria strana che sorprende Lotka, il quale tocca il pallone ma lo spedisce dentro la propria porta.

33′: Sull’altro fronte Semic entra dentro l’area di rigore viola e impegna Terracciano ad una respinta sulla quale Malen non ci arriva per un soffio.

32′: Punizione calciata da Biraghi che però scivola al momento della battuta e diventa un gioco da ragazzi per Lotka parare il tiro.

31′: Break di Cabral sulla trequarti. L’attaccante viola recupera un pallone e viene steso ad una venticinquina di metri dalla porta avversaria.

31′: Si riparte. A centrocampo palla per il Borussia Dortmund.

30′: Finisce il primo mini tempo di questa sfida. Le due squadre cambiano campo sul punteggio di 0-0.

27′: Conclusione dalla distanza di Braaf. Il suo rasoterra non è forte ed è impreciso. Terracciano controlla che finisca a lato.

23′: Da uno di questi contropiedi nasce una punizione che Papadopoulos spinge in rete. Ma anche lui, come Cabral inizialmente, rimane con la gioia strozzata: fuorigioco (stavolta netto).

22′: La Fiorentina mantiene il possesso palla, il Borussia agisce in contropiede.

19′: Bonaventura ci prova dal limite dell’area. La sua conclusione di sinistro viene contrata da un avversario. Sul prosieguo dell’azione, Martinez Quarta sbaglia il cross dalla destra dopo un buono sganciamento in attacco.

16′: Favasuli gioca senza particolari timori reverenziali e si impegna in un’azione personale che cerca di chiudere con un assist per Cabral. Palla troppo lunga per l’attaccante viola che, altrimenti, si sarebbe trovato da solo davanti all’estremo difensore avversario.

13′: Dalla destra, arriva il cross di Dodò verso la sinistra dove c’è l’inserimento di Mandragora. Altra incornata imprecisa che termina abbondantemente fuori.

10′: Colpo di testa di Martinez Quarta su azione d’angolo che finisce comoda tra le braccia di Lotka.

8′: Clamorosa traversa colpita dal Braaf. L’azione del Borussia era nata da una palla persa da Favasuli a metà campo e poi si era sviluppata in velocità fino al tiro da dentro l’area del giocatore del Borussia.

6′: Altro calcio di punizione per i viola, che hanno cominciato bene questa sfida. La batte Biraghi e la mette dentro l’area. Blocca il pallone facilmente il portiere del Borussia dopo la deviazione di un compagno.

3′: La Fiorentina va a segno con Cabral che devia in rete una punizione battuta da Biraghi dalla sinistra. Tutto cancellato dall’assistente dell’arbitro che rileva un fuorigioco (che non c’era).

1′: Cross dalla sinistra per l’accorrente in area Bonaventura. Palla leggermente alta per il centrocampista viola.

1′: Iniziata la partita e il pallone ce l’ha la Fiorentina. Forza viola anche se giochiamo un torneo amichevole.

Tocca alla Fiorentina e stavolta per un doppio impegno di ben altro livello rispetto ad Arezzo e Always Ready: oggi a Bucarest c’è la International Cup e gli uomini di Italiano se la vedranno tra un’oretta circa contro il Borussia Dortmund, in quella che sarà la seconda gara del torneo (alle 12 è iniziata la sfida tra i tedeschi e il Rapid Bucarest). Gare da 60 minuti e occasione per vedere un po’ a che punto è la ripresa della squadra viola, che tornerà in campo in campionato tra poco meno di un mese. Appuntamento alle 13,30 dunque con la diretta testuale di Fiorentinanews.com.