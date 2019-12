Mercafir, il comunicato della Fiorentina: nei prossimi giorni le considerazioni della società

In seguito alla perizia effettuata sui terreni Mercafir con conseguente stima del valore, la Fiorentina ha espresso la sua posizione attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale. Ecco quanto si legge: “La Fiorentina prende atto dei risultati della perizia per la stima del valore dell’area Mercafir che il Comune di Firenze ha diramato in data odierna. La Società farà conoscere le proprie considerazioni nei prossimi giorni”.