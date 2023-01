“Un altro centravanti non arriverà, abbiamo fiducia nei nostri attaccanti. Nel mercato poi ci sono diverse opportunità che si creano, vediamo nei prossimi giorni”. Un’unica frase, due concetti e due realtà diverse. A pronunciarla è stato il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, disegnando le due strade che si prospettano per il club in questo finale di mercato.

A quale parte dobbiamo fare riferimento? A quella del “centravanti non arriverà”? O a quella delle “diverse opportunità che si creano” nel finale? Ovviamente in molti sperano in un intervento perché le cose, là davanti, non sono andate per il meglio nel girone d’andata del campionato, con Jovic e Cabral che non sono stati in grado di garantire l’apporto che serviva alla Fiorentina.