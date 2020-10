Mercato chiuso, ma non per gli svincolati. Qualcuno fa al caso della Fiorentina?

Nella sessione di calciomercato appena conclusa la Fiorentina ha messo sotto contratto ben tre calciatori svincolati, gli spagnoli Borja Valero e Callejòn e l’azzurro Bonaventura, ex Milan. Sono ancora parecchi infatti i calciatori senza contratto in cerca di un ingaggio, pronti a rimettersi in gioco. Ieri in conferenza stampa il ds Pradè ha negato con forza che la Fiorentina possa muoversi ancora in entrata, ma non è mai detta l’ultima parola.

Su tutti spicca il nome di Mario Mandzukic. Il croato classe ’86 è ormai senza squadra da Luglio dopo l’esperienza in Qatar. Centravanti atipico di esperienza e grande intelligenza, è un profilo su cui la Fiorentina è vigile. Anche l’inglese Sturridge, classe ’89, è un altro dei centravanti svincolati. Mancino, rapido, potente, una seconda parte di stagione positiva al Trabzonspor, con 7 gol e 4 assist, squadra in cui il titolare era Sorloth, ora al Lipsia. Pure Welbeck (’90), e l’ex Milan Pato sono alla ricerca di un ingaggio. Infine, il francese Ben Arfa, 33 anni, ala di grande talento ex Newcastle, Psg e Nizza.

Capitolo centrocampisti: alla voce mediano di esperienza troviamo invece Benat Etxebarria, classe ’87 con un passato importante e circa 250 presenze nell’Athletic Club, calciatore di grandi qualità balistiche e di palleggio. Lo stesso vale per Iturraspe, 31 anni, ex colonna della squadra basca, mediano. E’ senza squadra anche Jack Wilshere, crack dell’Arsenal poi persosi tra Bournemouth e West Ham, classe ’92. In lista c’è pure l’89 Kagawa, talento giapponese esploso al Borussia Dortmund, passato al Manchester United e poi smarritosi. Che ne pensate? Uno di loro potrebbe dare manforte alla Fiorentina?