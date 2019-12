Mercato di riparazione: ecco DIECI calciatori che fanno al caso della Fiorentina

La rosa della Fiorentina manifesta carenze in zone nevralgiche del campo. Un buon mercato di riparazione appare quest’anno quanto mai necessario per allontanarsi dai bassifondi della classifica. In primis è il centrocampo ad avere bisogno di forze fresche, ma anche difesa ed attacco dovranno sicuramente essere ritoccati, complici da un lato la mancanza di alternative di esperienza e dall’altro l’infortunio pesante di Ribery. La sessione aprirà il 2 Gennaio e terminerà il 31 Gennaio. Vediamo perciò dieci calciatori che potrebbero rinforzare la Fiorentina di Iachini, chiamata a reagire a partire dalla trasferta di Bologna.

Aleksandar Dragovic (07/03/1991) Bayer Leverkusen:- Difensore centrale di esperienza, ottima struttura e personalità, colonna della nazionale austriaca. Nella rosa del Bayer non è un titolare fisso ed in vista dell’Europeo potrebbe cercare di cambiare aria a Gennaio. Ottima qualità tecnica (all’occorrenza ha agito anche da mediano), Dragovic può essere il tassello giusto per completare la linea difensiva gigliata.

Shkodran Mustafi (17/04/1992) Arsenal:- Il centrale tedesco di origini albanesi conosce bene la Serie A, avendo militato nella Sampdoria prima di trasferirsi al Valencia e passare poi all’Arsenal. Mustafi è un difensore versatile, può giocare da centrale a 3, a 4, ma anche da terzino destro, cavandosela discretamente col pallone tra i piedi e portando in dote qualche gol. Nella rosa dei ‘Gunners’ è ai margini e a Firenze potrebbe rilanciarsi. Il calciatore è già stato allenato da Iachini ai tempi dell’avventura alla Samp.

Jorrit Hendrix (6/02/1995) Psv Eindhoven:- Hendrix è un centrocampista centrale di grande intelligenza, ottima corsa e dotato di un buon piede sinistro. Può agire come mediano in un centrocampo a 3, ma anche come centrale in una linea mediana composta da due uomini. Un profilo utile ed interessante ad un prezzo decisamente accessibile.

Alfred Duncan (10/03/1993) Sassuolo:- I rapporti con la squadra emiliana in cui milita Alfred Duncan sono buoni, dopo le operazioni Lirola e Boateng. Il centrocampista mancino di nazionalità ghanese ha le caratteristiche servirebbero alla Fiorentina. Ruvido, forte fisicamente, esplosivo e potente, in grado di rendersi pericoloso in zona gol. Mezzala sinistra perfetta in un centrocampo a 3.

Nampalys Mendy (23/06/1992) Leicester City:- Ghezzal non è riuscito ad imporsi finora, ma nella rosa del Leicester c’è un calciatore che potrebbe fare al caso di Iachini. Mendy è un mediano dinamico, di ottima tecnica e grande corse, perfetto come vertice basso in un centrocampo a 3. Il francese si mese in grande mostra al Nizza e fu acquistato dalle ‘Foxes’ come sostituto di Kantè, senza riuscire a replicare le gesta del fortissimo centrocampista in forza al Chelsea.

Keità Balde (08/03/1995) Monaco:- L’attaccante senegalese è esploso in Italia con la maglia della Lazio ma con Monaco ed Inter non è riuscito ad imporsi. Rapido, tecnico e dotato di grande dribbling, Keità può giocare da seconda punta, ala o centravanti. La sua imprevedibilità può costituire un’arma letale per le difese e un calciatore del suo calibro sarebbe un grande colpo per la Fiorentina.

Vincenzo Grifo (07/04/1993) Friburgo:- Stabilmente nel giro della Nazionale, l’eclettica ala del Friburgo è un elemento in grado di fornire assist e giocate decisive. Ottima tecnica, abile nel calciare i piazzati, Grifo è perfetto come esterno in un 4-3-3. La Serie A può essere il giusto trampolino per guadagnare un posto nei convocati dell’Italia di mister Mancini per Euro 2020.

Denis Cheryshev (26/12/1990) Valencia:- Messosi in grande mostra nel Mondiale in patria, il russo di passaporto spagnolo Denis Cheryshev è un’ala mancina molto tecnica e rapida. Il classe ’90 se la cava sia sulla corsia destra che a sinistra, ed ha nelle corde sia l’assist che la soluzione personale, disponendo di un buon tiro. Letale in contropiede, devastante a campo aperto. Nel Valencia la concorrenza è alta ed in viola è un calciatore che potrebbe essere utile, sia dall’inizio che a gara in corso.

Mariano Diaz (01/08/1993) Real Madrid:- Di spazio nella rosa dei ‘Blancos’ per l’attaccante di origine dominicana proprio non ce n’è. Dopo l’ottima stagione al Lione, Diaz ha perso sempre più posizioni, ed ora è chiuso da Benzema e Jovic. Attaccante di tecnica notevoli, in possesso di grandi doti balistiche. In cerca di riscatto, il centravanti del Real Madrid non è un elemento facile da portare a Firenze, ma sarebbe un colpo di caratura davvero eccellente.

Eric Maxim Choupo-Moting (23/03/1989) Paris SG:- Il contratto dello scafato camerunense scadrà il prossimo giugno, e il calciatore rappresenta una ghiotta occasione. Attaccante molto duttile, di grande fisicità ma ottima qualità. In carriera ha agito come prima punta ma anche da secondo violino, ed in alcune circostanze anche partendo dall’esterno, ‘alla Mandzukic’. Perfetto per il presente viola ma anche come chioccia per Vlahovic.