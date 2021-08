Mercato: E ora si comincia a fare sul serio. La linea è stata tirata

La linea è stata tirata: il ritiro della Fiorentina a Moena è terminato e ora il club viola deve cominciare a fare sul serio anche su questo fronte.

E’ chiaro che nessuno, almeno in questo senso, deve dimenticarsi che un bel botto c’è già stato (Gonzalez, acquisto da 23 più 4 milioni di euro), però ora c’è tutto il resto da fare.

Così come Gattuso, anche Italiano ha bisogno di altri esterni, per sua stessa ammissione, senza per questo accantonare qualche soluzione che già c’è in rosa (Sottil e Callejon). A centrocampo c’è la stessa carenza in fase centrale riscontrata negli ultimi anni. E in difesa ci sono molte situazioni che richiederanno un intervento, con i casi Lirola, Milenkovic e Pezzella ancora da risolvere.

Quindi la fase di verifica c’è già stata: ci era stato detto che quello sarebbe stato un periodo in cui ci sarebbe stata una sorta di riflessione ed è già passato. Adesso c’è bisogno del cambio di marcia, anche perché l’esordio ufficiale della Fiorentina non è poi così lontano e anche la trasferta dell’Olimpico è a sole tre settimane di distanza.