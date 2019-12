Mercato Fiorentina: l’ex Milan che stuzzica di più rispetto a Kalinic

Si muove il mercato della Fiorentina. La dirigenza, capitanata da Daniele Pradè, sta valutando i potenziali profili in grado di rinforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Montella. L’intenzione della società è anche quella di rinforzare l’attacco viola, con Pedro che potrebbe essere ceduto in prestito dopo pochi mesi dal suo arrivo in riva all’Arno. Tra i nomi valutati c’è anche quello di Nikola Kalinic, visto a Firenze nel biennio 2015-17 e poi andatosene in modo non troppo carino, per usare un eufemismo. Infatti l’interesse per il croato è stato accolto negativamente dalla piazza fiorentina, che dopo il ritorno di Badelj non vedrebbe positivamente anche quello dell’ex Milan.

Oltre a Kalinic, sono altri i profili sondati dalla Fiorentina e uno di questi è quello di Patrick Cutrone, anche lui ex rossonero oggi in forza al Wolverhampton. L’avventura in Inghilterra non sta andando all’altezza delle aspettative: ventidue presenze in tutte le competizioni, tre i gol segnati. In Premier ha giocato da titolare solo tre partite e da novembre ad oggi ha accumulato appena undici minuti in tre spezzoni. Acquistato dai Wolves per diciotto milioni di euro più sette di bonus, Cutrone potrebbe tornare in Serie A già nel prossimo mercato di gennaio. E la Fiorentina potrebbe essere in prima fila, pronta ad approfittarne per rinforza il suo attacco.