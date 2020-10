Mercato Fiorentina: Pradè metti la”Quarta”, e poi sprint finale

Il mercato della Fiorentina fin qui non è stato troppo esaltante. L’arrivo di Borja Valero e Bonaventura in viola ha soddisfatto l’esigenze di Iachini che adesso dispone di valide alternative per il suo centrocampo. Il mercato della Fiorentina però è stato, e lo è tutt’ora, ostaggio del destino di Federico Chiesa. La trattativa in stand by con la Juventus non permette a Pradè di piazzare gli ultimi colpi di mercato. L’automobile guidata dal D.S. gigliato fin qui ha viaggiato con la terza marcia inserita, ad una velocità medio-bassa, da centro urbano per intenderci. Se la Fiorentina vuole percorrere l’autostrada direzione Europa, Pradè farà bene ad ingranare la quarta marcia, e sembra che sia sulla strada giusta visto i progressi fatti in queste ore sul fronte Martinez Quarta. Dopo di che manca s’inserimento della quinta, la marcia che in autostrada ti permette di viaggiare tranquillo, abbassando i consumi. Mettere la quinta in casa Fiorentina si traduce nella cessione di Chiesa, e nel conseguente acquisto di un suo rimpiazzo, chiaramente all’altezza. Pradè premi la frizione, manca poco al casello autostradale.

0 0 vote Article Rating